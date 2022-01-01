Мария Сыропятова
Совет директоров Соликамского магниевого завода возглавил московский бизнесмен
Ранее с поста досрочно ушёл прежний генеральный директор предприятия
На пост председателя совета директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» избран Михаил Дворкович. Об этом решении, принятом 15 марта 2022 года, сообщается в материалах общества. На этом посту Дворкович сменил Леонида Каргопольцева.
По данным «Коммерсанта», Михаил Дворкович является братом бывшего вице-премьера правительства и председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича.
За кандидатуру Михаила Дворковича проголосовали пять человек, против — три, один воздержался.
Напомним, в начале марта новым генеральным директором ОАО «Соликамский магниевый завод» назначен Андрей Поляков. Полномочия прежнего генерального директора Дмитрия Мельникова были досрочно прекращены.
Из-за проведения спецоперации на Украине американская корпорация «Боинг» временно приостановила покупку титана. Вместе с «ВСМПО-Ависма» Соликамский магниевый завод поставляет на экспорт 94% всего губчатого титана России.
ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в России производитель редкоземельных металлов. В ходе корпоративного конфликта сторонники бывшего директора «Сильвинита» Петра Кондрашова потеряли контроль над предприятием.
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