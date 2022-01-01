Мария Сыропятова Совет директоров Соликамского магниевого завода возглавил московский бизнесмен Ранее с поста досрочно ушёл прежний генеральный директор предприятия Поделиться Поделиться Твитнуть

На пост председателя совета директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» избран Михаил Дворкович. Об этом решении, принятом 15 марта 2022 года, сообщается в материалах общества. На этом посту Дворкович сменил Леонида Каргопольцева.

По данным «Коммерсанта», Михаил Дворкович является братом бывшего вице-премьера правительства и председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича.

За кандидатуру Михаила Дворковича проголосовали пять человек, против — три, один воздержался.

Напомним, в начале марта новым генеральным директором ОАО «Соликамский магниевый завод» назначен Андрей Поляков. Полномочия прежнего генерального директора Дмитрия Мельникова были досрочно прекращены.

Из-за проведения спецоперации на Украине американская корпорация «Боинг» временно приостановила покупку титана. Вместе с «ВСМПО-Ависма» Соликамский магниевый завод поставляет на экспорт 94% всего губчатого титана России.

ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в России производитель редкоземельных металлов. В ходе корпоративного конфликта сторонники бывшего директора «Сильвинита» Петра Кондрашова потеряли контроль над предприятием.

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