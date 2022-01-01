Мария Сыропятова Подрядчик реконструкции речных причалов и ул. Карпинского займётся озеленением центра Перми Цена работ с апреля 2022 года по декабрь 2024 года составит 211,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми разыграла на конкурсе работы по озеленению в центре Перми на 211,9 млн руб. Согласно протоколу на сайте госзакупок, подряд выиграло ООО «Техдоргрупп» по максимальной цене конкурса. Альтернативная заявка от ООО «Стройград Плюс» была не принята комиссией из-за отсутствия необходимых документов.

Согласно техническому заданию, подрядчик будет заниматься «устройством летников из однолетних растений» в скверах и других местах общего пользования в центре Перми. Среди территорий перечислены скверы на верхней и нижней части набережной Камы, в 64 и 68-м кварталах Эспланады, у гостиницы «Урал», сквер Уральских добровольцев, воинское кладбище, у Дома купцов Грибушиных, памятника «Сказки Пушкина» (ул. Сибирская, 20), сад Любимова, сад им. Гоголя, сад Декабристов, театральный сад, сквер им. Татищева, сквер им. Решетникова, Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Пушкина.

Подрядчик должен будет в зимний период чистить дорожки от снега и посыпать их песком, убирать мусор. В летний период - подметать дорожки и площадки, поливать и пропалывать газоны, подкармливать и обрабатывать от вредителей растения, мыть элементы благоустройства (скамейки, урны, и малые архитектурные формы) и другое. Кроме того, подрядчик должен будет проводить обрезку деревьев, следить и восстанавливать однолетние и многолетние цветы, а в случае необходимости подсаживать новые деревья и кустарники.

Напомним, ООО «Техдоргрупп» уже выполняет крупные контракты по реконструкции ул. Карпинского, причалов у Речного вокзала, по установке освещения на обходе Чусового, строительству выезда с промузла Осенцы и др.

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