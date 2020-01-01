Ремонтом причалов Речного вокзала в Перми займётся ООО «Техдоргрупп» Компания стала единственным участником конкурса Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба правительства Пермского края

Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту пассажирских причалов Речного вокзала Перми будет заключён с ООО «Техдоргрупп». Сообщение об этом содержится на сайте госзакупок.

Компания единственная заявилась на конкурс. Цена контракта осталась максимальной и составит 405,4 млн руб.

Согласно техзаданию подрядчик должен выполнить полную реконструкцию части привокзальной площади с арт-объектом «Счастье не за горами», уложить на нижней части причального комплекса гранитную плитку, обновить асфальтобетонное покрытие на верхнем уровне, заменить плиты берегоукрепления на всём протяжении причала, установить 51 опору наружного освещения, отремонтировать пролётные строения верхнего уровня и провести восстановительные работы причальной стенки и бетонных сооружений для швартовки судов.

Подрядчик должен приступить к работам осенью 2021 года и завершить до декабря 2022 года.

Добавим, что с момента строительства в 60-х годах прошлого века площадь у вокзала и причальный комплекс ни разу капитально не ремонтировались.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.