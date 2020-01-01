Мария Сыропятова Земельный спор может сказаться на сроках реконструкции ул. Карпинского Предприниматель не согласен с ликвидацией парковки у своего торгового центра Поделиться Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми собирается изъять участок земли с парковкой у торгового центра «Позитив» (согласно 2ГИС его адрес — ул. Карпинского, 91а, корп. 2). Иск о принудительном изъятии подан в Арбитражный суд Пермского края.

В мэрии «Новому компаньону» пояснили, что изъятие 439 кв. м необходимо для расширения ул. Карпинского в этом месте до четырёх полос. При этом проект межевания территории был утверждён в декабре 2018 года.

В мэрии пояснили, что из-за судебных процессов затягивается подписание соглашений об изъятии земельных участков, что может привести к корректировке сроков реконструкции.

Собственник земли предприниматель Сергей Гилёв соглашение не подписал, поскольку не согласен с изъятием парковки.

«Мне оставляют перед торговым центром три метра, — отмечает Сергей Гилёв. — Логика изъятия мне непонятна: зачем в промзоне с магазинами и складами размещать тротуар шириной три метра с велосипедной дорожкой? Кто будет гулять в районе базы или заправки? Никто не предлагал нам в обмен рядом расположенные участки под парковку, никто не советовался, не обсуждал возможность выкупа у соседей части их земли под размещение парковки».

По мнению Сергея Гилёва, изъятие подрывает его торговлю, поскольку клиенты приезжают в магазин на машинах. Кроме того, по его мнению, цена выкупа участка в 997 тыс. руб. занижена минимум в пять раз.

«В этом районе за сотку земли дают минимум один миллион, а за то, что мне дают, мне не окупить даже асфальт, положенный на этом земельном участке», — пояснил ситуацию Сергей Гилёв.

Напомним, что реконструкция ул. Карпинского от ул. Свиязева до ул. Советской Армии была начата в мае 2020 года. В результате реконструкции будет выполнено расширение до четырёх полос движения, а также построена круговая развязка улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской. Подрядчик — ООО «ТехДорГрупп».

В мэрии Перми ведут проектирование расширения следующего участка ул. Карпинского — от шоссе Космонавтов до ул. Мира.

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