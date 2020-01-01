Дополнительный выезд из промузла «Осенцы» построит ООО «ТехДорГрупп» Выполнить работы планируется до 18 октября 2024 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Подведены итоги конкурса по выбору подрядчика для строительства дополнительного выезда и путепровода в районе промышленного узла «Осенцы». Контракт будет заключён с единственным участником конкурса — ООО «ТехДорГрупп». Данные об этом содержатся на портале госзакупок.

Стоимость первого этапа строительства составит 1,69 млрд руб. Это начальная (максимальная) цена. Заказчик работ — КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края».

«Объём работ предполагает строительство дороги, а также путепровода через железнодорожные пути. Новая дорога соединит Нестюковский тракт с ул. Промышленной и пройдёт от деревни Устиново до промузла. Протяжённость составит около 1,9 км. Дорога будет двухполосной, в асфальтовом исполнении и с освещением. Предполагается 88 новых опор. Длина путепровода — 208 м. Срок завершения работ — октябрь 2024 года», — прокомментировали проект строительства в краевом минтрансе.

Сроки выполнения работ — с 1 февраля 2022 года до 18 октября 2024 года.

Рядом с местом строительства дополнительного выезда и путепровода расположен Осенцовский промузел. Среди крупных предприятий — «СИБУР» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.