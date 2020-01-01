Мария Сыропятова Подрядчик реконструкции эспланады займётся освещением обхода Чусового Стоимость работ — 65 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

г. Чусовой

Игорь Катаев

Победителем конкурса на работы по устройству стационарного электрического освещения на обходе города Чусового объявлена компания ООО «Техдоргупп». Протокол об этом опубликован на портале госзакупок.

Начальная цена работ составляла 65,2 млн руб., ровно за столько же и будет заключён контракт с победителем.

Второй участник торгов ООО «НК Регионпермстрой» предложил снижение стоимости до 59,9 млн руб. Однако победителем был объявлен ООО «Техдоргрупп», поскольку по условиям закупки, кроме цены, учитывалась квалификация подрядчика и опыт проведения сопоставимых по объёму работ. В случае с победителем торгов на конкурс был представлен контракт на 447 млн руб.

Общая длина линии освещения на автодороге «Обход Чусового» составит — 5,1 км. Протяжённость освещаемых участков — 4,8 км. Подрядчик должен установить 148 опор с аналогичным числом кронштейнов и светильников. Количество пунктов питания на линии — 3 шт.

Для установок наружного освещения выбраны светильники Волна LED-150ШБ2/У50 150Вт. Диапазон рабочих температур от -40 до +40 градусов цельсия, диапазон напряжения сети — 230 В. Световой поток светодиодов — 120 Лм/Вт, цветовая температура светильников составляет 4 тыс К.

Напомним, что ООО «Техдоргрупп» занималось реконструкцией эспланады в Перми, выполняет контракт по расширению улицы Карпинского, а на прошлой неделе выиграло торги на капитальный ремонт причалов речного вокзала.

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