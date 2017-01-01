В Перми выбрали для реконструкции третьей части эспланады «нового старого» подрядчика Контракт на реконструкцию последнего участка эспланады получит компания, которая занималась остальными двумя участками

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Сегодня, 23 ноября, конкурсная комиссия рассмотрела заявки, поступившие на аукцион на выполнение работ по реконструкции территории эспланады от внешней границы технологического проезда вдоль проектного откоса в створе с ул. Осинской до здания Заксобрания.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка — от ООО «ТехДорГрупп». В результате заявку компании признали соответствующей требованиям Федерального закона №44-ФЗ и документации об электронном аукционе. Так как эта заявка была единственной, скорее всего, контракт заключат по максимальной цене — 113,2 млн руб.

Сроки проведения работ — с даты заключения муниципального контракта по 30 сентября 2020 года. Согласно техническому заданию, на этом участке появятся пешеходные дорожки, детская игровая площадка, скамейки, общественный туалет, качели, урны и велопарковка. Также подрядчику нужно сделать озеленение территории, витражное остекление административного здания, подсветку деревьев, установить систему видеонаблюдения и т. д.

Отметим, что участок эспланады от внешней границы технологического проезда вдоль проектного откоса в створе с ул. Осинской до здания Заксобрания входит в последний этап реконструкции эспланады. Причём предыдущие аукционы на реконструкцию первой и второй очередей эспланады тоже выиграло ООО «ТехДорГрупп». Компания тоже была единственным участников торгов и получила контракты без снижения начальной стоимости — на 258,3 млн и 99,9 млн руб. В этом году компания сдала фонтан, а также построила амфитеатр и кафе в форме холмов.

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