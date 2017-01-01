Власти Перми объявили аукцион на благоустройство последнего участка эспланады Максимальная цена контракта составляет 113,2 млн руб.

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Вчера, 10 октября, администрация Перми объявила аукцион на выполнение работ по реконструкции территории эспланады от внешней границы технологического проезда вдоль проектного откоса в створе с ул. Осинской до здания Заксобрания.

Максимальная цена контракта составляет 113,2 млн руб. Сроки проведения работ — с даты заключения муниципального контракта по 30 сентября 2020 года.

Согласно техническому заданию, на этом участке появятся пешеходные дорожки, детская игровая площадка, скамейки, общественный туалет, качели, урны и велопарковка. Также подрядчику нужно сделать озеленение территории, витражное остекление административного здания, подсветку деревьев, установить систему видеонаблюдения и т. д.

Заявки на участие в торгах принимаются до 18 октября. Аукцион планируется провести в этот же день.

Отметим, что участок эспланады от внешней границы технологического проезда вдоль проектного откоса в створе с ул. Осинской до здания Заксобрания входит в последний этап реконструкции эспланады. В этом году уже был сдан фонтан, а также построены амфитеатр и кафе в форме холмов.

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