Елена Синица Крематорий в Перми может начать работать в начале 2023 года Его строительство планируется начать в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Крематорий в Перми может начать работать в начале 2023 года. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в рамках прямого эфира 17 марта.

«Я пытался определить, что мне бы однозначно хотелось завершить за период полномочий как главы города. Может быть, не радужный проект — крематорий. Этой истории более 12 лет, — сказал Алексей Дёмкин. — Я, ещё будучи депутатом думы, когда пришёл впервые на заседание, услышал, что принято решение строить крематорий. Мы сейчас уже в 2022 году находимся, а крематория ещё нет. Но есть уверенность, что в начале 2023 года он будет работать. Мы планомерно двигаемся к этой цели».





Ранее сообщалось, что в 2022 году городские власти планируют начать строительство крематория на Восточном кладбище в Перми.





Напомним, что городские власти собирались достраивать крематорий в рамках государственно-частного партнёрства, но в 2020 году отказались от этой идеи. Восточное кладбище планируется открыть для захоронений в конце 2022 года.





Проектно-сметную документацию по достройке крематория разработало ООО «ВерхнекамПроект».

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