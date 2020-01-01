Мария Сыропятова Строительство крематория в Перми должно начаться в 2022 году Пока проект находится на согласовании в федеральном Роспотребнадзоре Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В 2022 году городские власти планируют начать строительство крематория на Восточном кладбище в Перми. Об этом на заседании Пермской городской думы заявил первый заместитель главы города Эдуард Хайруллин.

«Насколько реально реализовать (к 2023 году. — Ред.) этот проект?» — попросил уточнить депутат Пермской городской думы Марк Коробов.

По словам Эдуарда Хайруллина, сейчас реализация проекта по крематорию находится на стадии проектно-сметной документации:

— Сейчас документы направлены в федеральный Роспотребнадзор, после получения положительного заключения выйдем на инвестиционную комиссию по финансированию этого проекта.

В планах у городской администрации начать строить крематорий в 2022 году.

Напомним, что городские власти собирались достраивать крематорий в рамках государственно-частного партнёрства, но в 2020 году отказались от этой идеи.

Восточное кладбище планируется открыть для захоронений в конце 2022 года.

Проектно-сметную документацию по достройке крематория разработало ООО «ВерхнекамПроект».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.