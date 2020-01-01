Мария Сыропятова Определён победитель конкурса на проектирование достройки крематория Проект крематория в Перми обойдётся в 16,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Победителем конкурса на проектные работы по достройке крематория на кладбище Восточном стала пермская компания ООО «Верхнекампроект». Протокол о подведении итогов выложен на портале госзакупок.

Стоимость работ составит 16,5 млн руб., что на 2,7 млн руб. ниже начальной стоимости проекта (19,2 млн руб.).

Напомним, ранее комиссия признала вторые части заявок пяти участников закупки соответствующими требованиям.

Согласно техническому заданию на территории находятся несколько объектов незавершённого строительства. В их числе здание крематория, туалет, противопожарный резервуар, водонапорная башня, газопровод.

Подрядчик должен провести техническое (в том числе инструментальное) обследование и инженерные изыскания. Затем ему необходимо разработать проектную и рабочую документацию.

Проектирование должно быть завершено положительным заключением Госэкспертизы не позднее 1 октября 2022 года.

Крематорий в Перми пытаются достроить в течение 10 лет. За это время сменилось несколько подрядчиков работ, но объект так и не был сдан в эксплуатацию. Административно-бытовой корпус крематория признан аварийным и подлежащим сносу.

По проекту должно было быть построено 2-этажное здание с большим и малыми траурными залами, колумбарий площадью 3,1 тыс. кв. м с вместимостью 15,1 тыс. мест.

Проектом были предусмотрены четыре кремационные печи. В 2013—2014 годах велись работы по строительству крематория, обустройству инженерных коммуникаций и территории.

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