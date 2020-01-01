Елена Лодыгина журналист Административный корпус крематория на кладбище «Восточное» признали аварийным и подлежащим сносу Подрядчик признал нецелесообразным восстановление здания Поделиться Поделиться Твитнуть

Административный корпус. Фото: vetta.tv

Административно-бытовой корпус крематория на кладбище «Восточное» признан аварийным и подлежащим сносу. Об этом «Новому компаньону» сообщили в департаменте имущественных отношений Перми.

Обследование недостроенного здания административно-бытового корпуса крематория проводилось ООО «Нефтехиминженеринг» из Уфы по контракту с МКУ «Содержание муниципального имущества». Стоимость контракта составила 132 тыс. рублей. Подрядчик пришёл к выводу, что приведение здания в работоспособное состояние нецелесообразно по причине сложных технических работ по усилению, либо замене нижних рядов блоков стен.

По условиям контракта подрядчик должен был обследовать фундамент, несущие наружные и внутренние стены, перегородки, перекрытия, кровлю административно-бытового корпуса. При этом провести не только визуальное обследование здания, но и испытания стеновых блоков «молотком Кашкарова», а также выполнить проверочные расчёты фактической несущей способности конструкций, составить заключение о техническом состоянии с выводами и рекомендациями о выполнении капитального ремонта и дальнейшей эксплуатации здания.

Напомним, крематорий на кладбище «Восточное» городские власти пытаются построить уже больше 10 лет. Изначально строительством занималось ОАО «Пермдорстрой», затем ООО «УралРегионСтрой» и ЗАО «Пермдорсервис», а также ООО «Вектор».

В 2018 году пермская мэрия пыталась достроить крематорий на условиях концессионного соглашения. Сумма инвестиций оценивалась в 338 млн руб.

По условиям соглашения концессионер обязан был закончить работы в здании, выполнить подключение к сетям и ввести крематорий в эксплуатацию. Первый этап предполагал строительство колумбарных стен вместимостью не менее 5 тыс. ячеек и установку не менее двух кремационных печей. Кроме того, необходимо было провести благоустройство территории вокруг здания крематория, предусматривающее обустройство входной группы, обеспечивающее беспрепятственное, безопасное движение транспорта и пешеходов.

Второй этап подразумевал возведение колумбария вместимостью не менее 10 180 ячеек и приобретение ещё двух печей, а также полное завершение работ по благоустройству территории.

Единственным участником выступило ООО «ТД Пушкарский». Однако горадминистрация не стала заключать соглашение из-за отсутствия банковской гарантии у компании. В горадминистрации было принято решение — искать нового инвестора. В феврале 2020 года на заседании Пермской городской думы начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич уточнил, что крематорий будут достраивать за счет городского бюджета. Строительство первой очереди запланировано на 2021-2022 годы. По планам, объект введут в эксплуатацию до декабря 2022 года.

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