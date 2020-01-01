На создание проекта достройки крематория претендуют одна московская компания и четыре пермских
Работы подрядчик должен завершить до 1 октября 2022 года
Комиссия по осуществлению централизованных закупок рассмотрела вторые части заявок пяти участников открытого конкурса на создание проекта по достройке крематория на кладбище «Восточное» в Перми. Все они признаны соответствующими требованиям, установленным конкурсной документацией.
Таким образом, победителя закупки определят среди четырёх пермских ООО: «Верхнекампроект», «Институт Пермский Бумпромпроект», «ПрофПроект», Технологический Институт «ОРТЭКС», а также Общества с ограниченной ответственностью «ПКР ГРУП» (Москва).
Напомним, в начале июня администрация Перми объявила конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по достройке крематория. Начальная (максимальная) цена контракта — 19,2 млн руб.
Как сообщается в техническом задании, на территории находятся несколько объектов незавершённого строительства. Подрядчик должен провести техническое (в том числе инструментальное) обследование и инженерные изыскания. Затем ему необходимо разработать проектную и рабочую документацию.
Все работы, с учётом получения положительного заключения Госэкспертизы, подрядчик должен завершить не позднее 1 октября 2022 года.
Подача заявок на участие в конкурсе завершилась 28 июня 2021 года.
Крематорий на кладбище Восточном городские власти пытаются построить уже больше 10 лет.
«Печально, что никто не сел в тюрьму из-за недостроенного крематория, — заявил в апреле на встрече с редакторами СМИ губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. — Очень печально. Я наблюдал за этой стройкой ещё будучи работником Пермского управления ФАС. Пришли товарищи, некачественно отработали, и всё забуксовало. Потом оказалось, что предусмотренное проектом оборудование уже не производится, и всё заглохло».
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