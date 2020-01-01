На создание проекта достройки крематория претендуют одна московская компания и четыре пермских Работы подрядчик должен завершить до 1 октября 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Комиссия по осуществлению централизованных закупок рассмотрела вторые части заявок пяти участников открытого конкурса на создание проекта по достройке крематория на кладбище «Восточное» в Перми. Все они признаны соответствующими требованиям, установленным конкурсной документацией.

Таким образом, победителя закупки определят среди четырёх пермских ООО: «Верхнекампроект», «Институт Пермский Бумпромпроект», «ПрофПроект», Технологический Институт «ОРТЭКС», а также Общества с ограниченной ответственностью «ПКР ГРУП» (Москва).

Напомним, в начале июня администрация Перми объявила конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по достройке крематория. Начальная (максимальная) цена контракта — 19,2 млн руб.

Как сообщается в техническом задании, на территории находятся несколько объектов незавершённого строительства. Подрядчик должен провести техническое (в том числе инструментальное) обследование и инженерные изыскания. Затем ему необходимо разработать проектную и рабочую документацию.

Все работы, с учётом получения положительного заключения Госэкспертизы, подрядчик должен завершить не позднее 1 октября 2022 года.

Подача заявок на участие в конкурсе завершилась 28 июня 2021 года.

Крематорий на кладбище Восточном городские власти пытаются построить уже больше 10 лет.

«Печально, что никто не сел в тюрьму из-за недостроенного крематория, — заявил в апреле на встрече с редакторами СМИ губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. — Очень печально. Я наблюдал за этой стройкой ещё будучи работником Пермского управления ФАС. Пришли товарищи, некачественно отработали, и всё забуксовало. Потом оказалось, что предусмотренное проектом оборудование уже не производится, и всё заглохло».









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