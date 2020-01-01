Елена Синица Проект достройки пермского крематория оценили в 19,2 млн руб. Проектная документация должна быть готова к октябрю 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Администрация Перми объявила конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по достройке крематория на Восточном кладбище. Начальная (максимальная) цена контракта — 19,2 млн руб.

Как сообщается в техническом задании, на территории находятся несколько объектов незавершённого строительства. В их числе здание крематория, туалет, противопожарный резервуар, водонапорная башня, газопровод.





Подрядчик должен провести техническое (в том числе инструментальное) обследование и инженерные изыскания. Затем ему необходимо разработать проектную и рабочую документацию.

Все работы, с учётом получения положительного заключения Госэкспертизы, подрядчик должен завершить не позднее 1 октября 2022 года.





Подать заявку на участие в конкурсе можно до 28 июня 2021 года.





Напомним, крематорий на кладбище Восточном городские власти пытаются построить уже больше 10 лет. Изначально строительством занималось ОАО «Пермдорстрой», затем ООО «УралРегионСтрой» и ЗАО «Пермдорсервис», а также ООО «Вектор». Сейчас административно-бытовой корпус крематория на кладбище Восточном признан аварийным и подлежащим сносу. Обследование недостроенного здания административно-бытового корпуса крематория проводилось ООО «Нефтехиминженеринг» из Уфы.





В 2018 году пермская мэрия пыталась достроить крематорий на условиях концессионного соглашения. Сумма инвестиций оценивалась в 338 млн руб. Единственным участником выступило ООО «ТД Пушкарский». Однако горадминистрация не стала заключать соглашение из-за отсутствия у компании банковской гарантии. В феврале этого года на заседании Пермской городской думы начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич уточнил, что крематорий будут достраивать за счёт городского бюджета. Строительство первой очереди запланировано на 2021–2022 годы. По планам, объект введут в эксплуатацию до декабря 2022 года.

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