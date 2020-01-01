Дмитрий Махонин: «Печально, что никто не сел в тюрьму из-за недостроенного крематория» Этот проект должен быть реализован к 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

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Во вторник, 27 апреля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с главными редакторами заявил, что строительство крематория в Перми должно быть завершено «в течение двух лет».

«Печально, что никто не сел в тюрьму из-за недостроенного крематория, — считает глава региона. — Очень печально. Я наблюдал за этой стройкой ещё будучи работником Пермского управления ФАС. Пришли товарищи, некачественно отработали, и всё забуксовало. Потом оказалось, что предусмотренное проектом оборудование уже не производится, и всё заглохло».

Перед главой города Алексеем Дёмкиным стоит задача «в этом году развивать концессию, потому что это снижает затраты».

Напомним, крематорий на кладбище Восточном городские власти пытаются построить уже больше 10 лет. Изначально строительством занималось ОАО «Пермдорстрой», затем ООО «УралРегионСтрой» и ЗАО «Пермдорсервис», а также ООО «Вектор». Сейчас административно-бытовой корпус крематория на кладбище Восточном признан аварийным и подлежащим сносу. Обследование недостроенного здания административно-бытового корпуса крематория проводилось ООО «Нефтехиминженеринг» из Уфы.

В 2018 году пермская мэрия пыталась достроить крематорий на условиях концессионного соглашения. Сумма инвестиций оценивалась в 338 млн руб. Единственным участником выступило ООО «ТД Пушкарский». Однако горадминистрация не стала заключать соглашение из-за отсутствия у компании банковской гарантии. В феврале этого года на заседании Пермской городской думы начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич уточнил, что крематорий будут достраивать за счёт городского бюджета. Строительство первой очереди запланировано на 2021–2022 годы. По планам, объект введут в эксплуатацию до декабря 2022 года.

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