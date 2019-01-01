Наталья Тимофеева журналист Загорелись Администрация Перми начала переговоры с Ассоциацией крематориев Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 26 марта, мэр Перми Дмитрий Самойлов провёл совещание с потенциальным инвестором — Ассоциацией крематориев России. На этой встрече президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев, в частности, рассказал о тенденциях на похоронном рынке Перми, в других аналогичных городах России и в мире. Он также указал на несовершенство федерального законодательства в части концессионных соглашений и государственно-частного партнерства в сфере похоронных услуг, и рассказал, почему оно сейчас не может быть применено в Перми.

Кроме этого, участники совещания осмотрели недостроенный пермский крематорий. Как сообщил «Новому компаньону» Алексей Сулоев, половину помещений уже надо строить заново или перестраивать, так как за 10 лет к крематориям стали предъявляться новые требования. Например, сейчас холодильники имеют другой размер, чем 10 лет назад, а кремационные печи, которые планировалось поставить тогда, уже устарели и сегодня не отвечают экологическим требованиям, предъявляемым в мире к такому оборудованию.

По словам эксперта, на совещании рассмотрели все варианты — и достройку, и строительство нового крематория.

Алексей Сулоев, президент Ассоциации крематориев России:

— Я объяснил, что из части построенного комплекса можно сделать полноценный похоронный дом. Тогда в городе появится единый центр, куда люди могут приехать, оформить документы и выбрать всё необходимое для похорон. Но окончательный вывод можно делать только после детальной экспертной проработки этого вопроса. Также кроме самого крематория в этом большом здании можно разместить колл-центр, который будет заниматься, например, инвентаризацией кладбищ и многими другими вопросами. Это позволяет и место расположения комплекса, и площадь здания, и коммуникации, при соответствующих вложениях.

Также мы посмотрели и поняли, что в случае помощи со стороны администрации Перми этот проект можно запустить в ближайшее время.

По словам эксперта, корректировка старой проектно-сметной документации на строительство крематория необходима в любом случае.

Сейчас не совсем понятно, для чего нужны те или иные помещения. Мы сейчас строим и проектируем объекты в 10 субъектах РФ. На каждый крематорий должен быть перечень из множества документов. Без них никто строить не будет. Но так как это социальная услуга, нам бы хотелось, чтобы и город был заинтересован в этом проекте. Совместно с городом можно сделать современный проект похоронного дома с крематорием мирового уровня, которых ещё нет в России. Мы знаем, как это работает, и готовы подключить к проекту лучших отечественных и международных специалистов», — отметил Алексей Сулоев.

По итогам совещания было решено создать рабочую группу по выработке решения для выхода из ситуации, сложившейся с крематорием. В частности, Ассоциация крематориев России должна представить мэрии свои предложения и подборку вариантов изменения законодательства в других субъектах Федерации в аналогичных ситуациях.

Мэрия же, в свою очередь, предоставит старую проектно-сметную документацию, по которой строили крематорий, и подготовит свои предложения.

«Я считаю, что совещание прошло очень плодотворно. Все поняли, что это надо делать. Были назначены ответственные и исполнители. Когда будет выработано конкретное решение, будем двигаться дальше. Я думаю, что следующая встреча будет в ближайшее время. Но, возможно, пройдёт и больше времени из-за непредсказуемой ситуации с коронавирусом», — сообщил Алексей Сулоев.

Напомним, что сейчас степень готовности главного корпуса крематория площадью 3,6 тыс. кв. м превышает 50%, бытовой корпус готов на 94%. При этом в зданиях нет печей, внутренней отделки, а также недостроены газопровод, водонапорная башня, трансформаторная подстанция и т. д.

В конце 2019 года после неудачи с поиском инвестора администрация Перми пришла к выводу, что крематорий можно достроить только за счёт городского бюджета. В феврале 2020 года на заседании Пермской городской думы начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич уточнил, что строительство первой очереди крематория на кладбище «Восточное» запланировано на 2021—2022 годы. Ввести объект в эксплуатацию планируют до декабря 2022 года. В презентации к докладу сообщалось, что двухэтажный объект площадью 3,6 тыс. кв. м будет состоять из двух траурных залов — на 100 человек и 50 человек. В здании будет от двух до четырёх печей, каждая из которых рассчитана на не менее чем 5 тыс. кремаций в год.

Как сообщили «Новому компаньону» в департаменте дорог и благоустройства, мэрия планирует достроить объект только за счёт городского бюджета без привлечения денег из вышестоящих бюджетов. Стоимость достройки определят после корректировки проектной документации. В бюджете Перми на 2020 год на корректировку проектно-сметной документации по достройке крематория на кладбище «Восточное» уже заложено 21,3 млн руб.

В беседе с «Новым компаньоном» Алексей Суслоев заявил, что готов построить в Перми крематорий или достроить его за свой счёт. Но он не согласится достраивать этот объект на условиях существующего концессионного соглашения.

На заседании комитета Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами на прошлой неделе депутаты отметили, что в России есть организации, занимающиеся проектированием и строительством крематориев, но администрация их не ищет.