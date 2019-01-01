Наталья Тимофеева журналист Бюджет Перми выделит 21 млн руб. на корректировку документации для крематория Депутаты считают, что средства нужно выделять после переговоров с потенциальным инвестором Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 24 марта, на пленарном заседании гордумы Перми рассматривался вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2020-2022 годы. В частности, мэрия Перми попросила депутатов поддержать выделение на 2020 год 21,3 млн руб. на корректировку проектно-сметной документации по достройке крематория на кладбище «Восточное».

Зампредседателя гордумы Алексей Грибанов предложил мэру Перми Дмитрию Самойлову сначала провести переговоры с потенциальным инвестором — Ассоциацией крематориев России, а только потом выходить с предложением выделить деньги из бюджета Перми на корректировку проекта.

Дмитрий Самойлов напомнил, что проекту, по которому строился крематорий, уже 13-14 лет.

«Мы считаем, что надо сначала проинвентаризировать имущество, провести корректировку проекта, а уже потом принимать окончательное решение о том, каким образом мы будем строить крематорий. Но, исходя из сложившейся ситуации, мы всё-таки пока предполагаем использовать для строительства крематория бюджетные средства. Что касается учёта современных технологий, которые, конечно, изменились за 14 лет, то мы обязательно будем их использовать. Но одно другому не мешает — если у нас есть инвесторы, и они готовы с нами встречаться, то мы готовы это делать параллельно», — заявил глава города.

Депутат Арсен Болквадзе сообщил, что не совсем понимает, как можно одновременно разговаривать с частными инвесторами и в то же время выделять из бюджета деньги на корректировку проекта.

«Получается, что 12-13 лет назад что-то город запроектировал, не посоветовавшись со специалистами. И сейчас мы имеем недостроенное здание и социальную напряжённость. Понятно, что крематорий строить надо. Но строить то, что запроектировали более 10 лет назад, не совсем дальновидно. Крематорий был запроектирован в 3-4 раза больше, чем есть необходимость у города. Я считаю, что выделять 21 млн руб. преждевременно. Есть Ассоциация крематориев России, они готовы зайти в этот проект, и для них Пермь интересна как площадка. Поэтому я предлагаю не заключать никакие договоры на корректировку проектно-сметной документации до тех пор, пока не будут проведены нормальные и качественные обсуждения со специалистами в данной сфере, и не будет поставлена точка в переговорах с инвестором», — подчеркнул депутат.

В итоге за поправки в бюджет проголосовали 22 депутата, и еще двое высказались против.

Напомним, сейчас степень готовности главного корпуса крематория площадью 3,6 тыс. кв. м превышает 50%, бытовой корпус готов на 94%. При этом в зданиях нет печей, внутренней отделки, а также недостроены газопровод, водонапорная башня, трансформаторная подстанция и т. д.

После этой неудачи с поиском инвестора администрация Перми пришла к выводу, что крематорий можно достроить только за счёт городского бюджета. В феврале 2020 года на заседании Пермской городской думы начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич уточнил, что строительство первой очереди крематория на кладбище «Восточное» запланировано на 2021—2022 годы. Ввести объект в эксплуатацию планируют до декабря 2022 года. В презентации к докладу сообщалось, что двухэтажный объект площадью 3,6 тыс. кв. м будет состоять из двух траурных залов — на 100 человек и 50 человек. В здании будет от двух до четырёх печей, каждая из которых рассчитана на не менее чем 5 тыс. кремаций в год.

Как сообщили «Новому компаньону» в департаменте дорог и благоустройства, мэрия планирует достроить объект только за счёт городского бюджета без привлечения денег из вышестоящих бюджетов. Стоимость достройки определят после корректировки проектной документации.

В беседе с «Новым компаньоном» президент Ассоциации крематориев России, доктор экономических наук Алексей Сулоев сообщил, что в 2018 году Ассоциация рассматривала возможность поучаствовать в этом проекте. Но отказались — компанию не устроили условия концессионного соглашения из-за его низкой инвестиционной привлекательности.

По словам эксперта, крематорий площадью 3,6 тыс. кв. м в два-три раза превышает потребности Перми. По оценке Алексея Сулоева, из этого огромного помещения будут использоваться условно всего 1,5 тыс. кв. м. Но остальные 2 тыс. кв. м тоже надо отапливать, содержать и т. д., что приведёт к огромным счетам за коммунальные услуги. Кроме того, по словам Алексея Сулоева, при расчёте размера инвестиций администрация не учла затраты на современные кремационные печи с очистными сооружениями.

Также эксперт заявил, что готов построить в Перми крематорий или достроить его за свой счёт. Но он не согласен на достройку этого объекта на условиях существующего концессионного соглашения.

Позднее на комитете Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутаты отметили, что технологии развиваются, существуют организации, занимающиеся проектированием и строительством крематориев, заинтересованные инвесторы, но администрация их не ищет.