Олег Антонов Кладбище «Восточное» в Перми планируют открыть для захоронений в следующем году Это произойдёт после получения заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы Поделиться Поделиться Твитнуть

Кладбище «Восточное» с крематорием. Проект

Администрация Перми

Открытие в Перми муниципального кладбища «Восточное» для захоронений будет производиться только после получения заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы. А она проводится в рамках муниципального контракта с ООО «ВерхнекамПроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство крематория на кладбище «Восточное» города Перми», сообщили «Новому компаньону» в городском департаменте дорог и благоустройства.

Согласно контракту подрядчик должен отчитаться о выполнении работ до ноября 2022 года.

Напомним, в августе на заседании комитета по городскому хозяйству Пермской городской думы и. о. начальника департамента дорог и благоустройства Сергей Красильников заявил, что установление санитарно-защитной зоны и получение заключения санитарно-гигиенической экспертизы по кладбищу «Восточное» планируется до конца 2021 года. Когда эта работа будет проведена, кладбище откроют, пояснил он.

Также, по словам Красильникова, если геологические исследования покажут запрет на подземные захоронения, «мы будем надеяться на «Берёзовую рощу» (кладбище. — Ред.) в Кировском районе и на крематорий».

Открытие крематория в Перми может состояться через год-полтора.

Сегодня большинство захоронений производится на кладбище «Заозерье» в Орджоникидзевском районе Перми. Основное городское кладбище «Северное» с 12 мая 2021 года открыто только для подзахоронений. Как пояснили власти, площадь погоста достигла определённых генпланом пределов, выработаны все резервные участки.

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