Крематорий в Перми начнёт работу через год-полтора Объект достроят за бюджетные деньги Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Крематорий на кладбище «Восточное» в Перми будет достроен за счёт средств городского бюджета. Об этом в интервью «Коммерсантъ-Прикамье» заявил глава города Алексей Дёмкин.

«Нам удалось убедить краевые власти в целесообразности достройки крематория собственными силами, — рассказал градоначальник. — Объект был правильно законсервирован, поэтому доведение его до финала будет стоить в пределах 100 млн руб.».

По словам мэра, на объекте осталось провести отделочные работы и установить технологическое оборудование. Средства на эти цели уже заложены в бюджете на 2022 год. Планируется, что через год-полтора объект будет сдан в эксплуатацию.

Ранее власти собирались достраивать крематорий в Перми в рамках государственно-частного партнёрства, но ещё в 2020 году отказались от этой идеи.

В пресс-службе мэрии «Новому компаньону» сообщили, что и кладбище «Восточное» в Перми планируют открыть для захоронений в конце следующего года.

Напомним, победителем конкурса на выполнение проектных работ по достройке крематория на кладбище «Восточное» в июле этого года стала пермская компания ООО «ВерхнекамПроект». Стоимость работ составит 16,5 млн руб. Проектирование должно быть завершено положительным заключением госэкспертизы не позднее 1 октября 2022 года.

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