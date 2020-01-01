Кладбище «Восточное» в Перми планируется открыть в декабре До конца года захоронения будут производиться в основном на кладбище «Заозерье» в Орджоникидзевском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Людмила Максимова

В среду, 18 августа, на заседании комитета по городскому хозяйству Пермской городской думы депутаты рассмотрели план мероприятий по организации новых мест для захоронения умерших.

По словам и.о. начальника департамента дорог и благоустройства Сергей Красильников, до конца 2021 года все захоронения производятся на кладбище «Заозерье», что расположено в Орджоникидзевском районе Перми. На сегодняшний день резерв составляет 5 тыс. мест.

Также возможные захоронения на кладбище «Северное» в мусульманском квартале (там зарезервировано 400 мест), в воинском (60 мест), в почётном (70), детском (250), еврейском (более 100 мест) и в квартале урновых захоронений (3,5 тыс. мест).

Кладбище «Восточное» пока закрыто. Как объяснил Сергей Красильников, всё потому, что ещё не установлена санитарно-защитная зона и нет заключения санитарно-гигиенической экспертизы:

«Все это планируем сделать к декабрю текущего года. Если геологические исследования покажут запрет на подземные захоронения, мы будем надеяться на «Березовую Рощу» в Кировском районе, и на крематорий», - цитирует и.о. начальника департамента дорог и благоустройства пресс-служба думы.

Как сообщил Сергей Красильников, в бюджете города предусмотрены средства, чтобы в 2022 году запустить одну основную и одну дополнительную печь крематория.

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