Мария Сыропятова Прокуратура занялась выяснением причин досрочного открытия «iMALL Эспланада» Предварительные выводы будут сделаны на следующей неделе Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Константин Долгановский

Прокуратура Ленинского района приступила к проведению надзорных мероприятий по ситуации с открытием «iMALL Эспланада» без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

О досрочном открытии МФЦ в надзорном органе узнали из соцсетей.

«Информация проверяется. Запрошены материалы в минимущества и инспекции госстройнадзора. Получен ряд объяснений от представителей торгового центра. По итогам будет сформулирована правовая позиция и дана оценка ситуации», — прокомментировали в краевой прокуратуре.

Предварительные выводы по ситуации будут сделаны на следующей неделе.

Напомним, что в минувшие выходные был частично открыт торговый центр «iMALL Эспланада». Застройщик ООО «Проспект Пермь» не получил к этому моменту разрешение на ввод в эксплуатацию, но уже имел на руках положительное заключение инспекции госстройнадзора. В краевом минимущества сообщили, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано 16 февраля 2022 года.

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