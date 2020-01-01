Мария Сыропятова Первая очередь МФЦ «iMALL Эспланада» открыта без разрешения У застройщика уже есть положительное заключение инспекции госстройнадзора Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Константин Долгановский

Первая очередь МФЦ «iMALL Эспланада» была частично открыта для посетителей без разрешения на ввод в эксплуатацию. При этом застройщик ООО «Проспект Пермь» уже получил положительное заключение Инспекции государственного строительного надзора Пермского края.

В краевом министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности пояснили, что получили от застройщика торгового центра ООО «Проспект Пермь» документы только в конце прошлой недели.

«Застройщик МФЦ «Эспланада» ООО «Проспект Пермь» обратился в Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края для получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного в границах улиц Попова — Монастырская — Осинская — Петропавловская, в конце рабочего дня 11 февраля», — прокомментировали ситуацию в краевом минимущества.

Также там пояснили, что «разрешение на ввод в эксплуатацию будет выдано ООО «Проспект Пермь» в ближайшее время, сейчас документация находится в работе у специалистов».

Опрошенные «Новым компаньоном» эксперты не смогли вспомнить открытие настолько крупных объектов в Перми без разрешения на ввод в эксплуатацию.

«За подобное нарушение может грозить административная ответственность, которую будет налагать инспекция госстройнадзора, — отмечает директор АНО «Союзэкспертиза-Пермь» Лилия Ширяева. — Согласно ч. 5 ст. 9.5 КоАП за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию может грозить штраф для должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц — от полумиллиона до одного миллиона рублей».

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