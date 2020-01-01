Мария Сыропятова Генподрядчиком «iMALL Эспланада» получено заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации В «Лимак Маращ» прокомментировали ввод в эксплуатацию многофункционального центра Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Константин Долгановский

Компания — подрядчик строительства «iMALL Эспланада» «Лимак Маращ» подтвердила завершение строительства первого этапа многофункционального центра на ул. Петропавловской, 73а. Как сообщили в пресс-службе компании, по результатам итоговой проверки было получено заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Исключение — кинотеатр.

Первый этап строительства включал в себя возведение торгово-развлекательного центра с девятизальным кинотеатром и парком развлечений, магазинами одежды и обуви, фуд-кортом с кафе и ресторанами. Кроме того, уже построен паркинг на 530 машино-мест, после завершения строительства всего объекта планируется открыть парковку на 1,2 тыс. машин. Общая площадь объекта — 87 тыс. кв. м.

На прошлой неделе первая очередь МФЦ «iMALL Эспланада» была частично открыта для посетителей. Застройщик ООО «Проспект Пермь» получил положительное заключение инспекции госстройнадзора. Однако разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в момент открытия получено не было. В краевом минимущества пояснили, что «разрешение на ввод в эксплуатацию будет выдано ООО «Проспект Пермь» в ближайшее время, сейчас документация находится в работе у специалистов». За это нарушение компании может грозить штраф от полумиллиона до одного миллиона рублей.

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