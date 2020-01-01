Мария Сыропятова Застройщик «iMALL Эспланада» получил разрешение на ввод в эксплуатацию 16 февраля Компании может грозить административная ответственность Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Константин Долгановский

Компания — застройщик «iMALL Эспланада» ООО «Проспект Пермь» получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 16 февраля в 16:00. Об этом сообщают в краевом минимущества. Несмотря на отсутствие разрешения, «iMALL Эспланада» был открыт для посетителей в конце прошлой недели. При этом на руках к моменту открытия ООО «Проспект Пермь» имело положительное заключение инспекции госстройнадзора.

В краевом правительстве отмечают, что, помимо заключения о соответствии объекта нормам и требованиям технических регламентов (ЗОС) от инспекции госстройнадзора, застройщику необходимо обратиться в краевое минимущества и получить разрешение на ввод в эксплуатацию.





В минимущества подтвердили, что эксплуатация любого объекта капитального строительства, в том числе торгового центра, без разрешения на ввод его в эксплуатацию запрещена. Соответственно, компании-застройщику грозит административное наказание в виде штрафа. Полномочия по этому вопросу закреплены за контрольно-надзорными органами, в том числе и прокуратурой.





Напомним, что на этой неделе краевые ведомства поспорили , кто должен зафиксировать досрочное, а значит, незаконное открытие торгового центра «iMALL Эспланада».





Опрошенные «Новым компаньоном» эксперты не смогли вспомнить открытие настолько крупных объектов в Перми без разрешения на ввод в эксплуатацию, но сообщили, что за подобное нарушение может грозить штраф для должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

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