Мария Сыропятова Краевые ведомства поспорили, кто должен зафиксировать открытие ТЦ «iMALL Эспланада» без разрешения За нарушение застройщика могут привлечь к административной ответственности Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Константин Долгановский

Краевая инспекция госстройнадзора и минимущества региона не могут прийти к единому мнению о том, какое ведомство должно выйти с проверкой и зафиксировать нарушение при открытии «iMALL Эспланада». Напомним, МФЦ начал принимать посетителей, не имея разрешения на ввод в эксплуатацию. Документ должно выдавать краевое минимущества. По состоянию на первую половину дня 16 февраля компания-застройщик ООО «Проспект Пермь» его не получила.

В краевом минимущества ответили «Новому компаньону», что полномочия по контролю за вводом в эксплуатацию находятся у инспекции госстройнадзора и органов прокуратуры.

В инспекции же заявили изданию, что уже выполнили свои функции по надзору за строительством первой очереди МФЦ «iMALL Эспланада» и выдали заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. На этом полномочия инспекции заканчиваются.

В прокуратуре Пермского края оперативно пояснили, что ситуация находится у них на контроле. При этом в надзорном органе отмечают, что полномочия по контролю за вводом объектов в эксплуатацию находятся как у инспекции госстройнадзора, так и у органов власти, которые выдают разрешение на открытие.

Напомним, в ноябре 2020 года было принято решение о передаче части градостроительных полномочий в Перми с муниципального на краевой уровень. Среди них и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию: с января 2022 года это полномочия региона.

Ввод первой очереди МФЦ «iMALL Эспланада» в эксплуатацию ожидался в декабре 2021 года. Затем сроки несколько раз переносились.

В конце прошлой недели была частично открыта для посетителей первая очередь МФЦ «iMALL Эспланада». При этом застройщик ООО «Проспект Пермь» получил положительное заключение инспекции госстройнадзора, но краевое минимущества пока не выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Опрошенные «Новым компаньоном» эксперты не смогли вспомнить открытие настолько крупных объектов в Перми без разрешения на ввод в эксплуатацию, но сообщили, что за подобное нарушение может грозить штраф для должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц — от полумиллиона до одного миллиона рублей.

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