Кольцевая линия пермского наземного метро должна заработать в 2022 году К 2023 году «Ласточки» начнут курсировать до Закамска Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми кольцевое движение наземного метро будет открыто в этом году. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира.

Глава Прикамья сообщил, что реализация проекта продвигается неплохими темпами: закуплены шесть скоростных электропоездов «Ласточка», ведётся проектирование высоких платформ.

«Что касается Закамского направления, то железнодорожные пути принадлежат Пороховому заводу, и ими может пользоваться только предприятие. Мы достигли договорённостей, чтобы пути были переданы РЖД. В 2022–2023 годах из Закамска можно будет запустить «Ласточку», — сказал губернатор.

Он также сообщил, что регион подал заявку на получение финансирования из федерального бюджета. Если средства будут получены, то инфраструктуру удастся построить ещё быстрее.

Напомним, ранее министр транспорта Прикамья Андрей Алякринский рассказывал об этапах реализации проекта. На первом этапе (2021–2024 годы) запланировано строительство пяти остановок с высокими платформами вдоль набережной Камы, возведение соединительных скоб в районе станций Молодёжная и Пермь-Сортировочная для сокращения времени движения по Пермскому центральному кольцу и сооружение транспортно-пересадочного узла «Пермь II».

На втором этапе (2025–2030 годы) будет проведено обустройство радиальных маршрутов наземного метро со строительством на них 44 остановочных пунктов.

Добавим, общая стоимость строительства пермского наземного метро составит 38 млрд руб. Один из источников финансирования — инфраструктурный кредит из федерального бюджета.









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