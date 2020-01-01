Для строительства наземного метро может быть привлечён инфраструктурный кредит Общая стоимость проекта составляет 38 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевые власти вместе с АО «РЖД» сегодня обсуждают варианты финансирования проекта по строительству «пермского наземного метро». Его общая стоимость составляет 38 млрд руб. Один из вариантов — привлечение инфраструктурного кредита из федерального бюджета. Об этом на заседании регионального оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми заявил вице-премьер Дмитрий Самойлов.

Проект предполагает строительство 46 остановок, шесть из которых будут расположены в центре.

Напомним, о возможности привлечения инфраструктурных кредитов из федерального бюджета заявил в своём послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Он будет предоставляться сроком до 15 лет под 3% годовых.

На июньском заседании Заксобрания депутаты предусмотрели в бюджете 293 млн руб. на строительство железнодорожных платформ.

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