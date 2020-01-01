Елена Синица На строительство высоких железнодорожных платформ на участке Пермь II — Пермь I выделили 293 млн руб. Работы начнутся в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Законодательное собрание 17 июня 2021

Константин Долгановский

В четверг, 17 июня, краевой парламент поддержал поправки в бюджет Прикамья на 2021-2023 годы. В частности, поправками предусматривается выделение средств на строительство высоких железнодорожных платформ на участке Пермь II — Пермь I в рамках реализации проекта «Пермское наземное метро». Работы планируется начать в 2022 году.

Согласно финансово-экономическому обоснованию высокие посадочные платформы будут 140 м в длину и 6 м в ширину, снабжены лифтами и павильонами для пассажиров.





Стоимость работ составляет 586 млн руб. Половину расходов возьмёт на себя ОАО РЖД, половину — краевой бюджет. При этом в 2022 году из казны предлагается выделить 93 млн руб., а в 2023-м — 200 млн руб.





Эти средства предлагается «снять» с расходов, запланированных на строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I в 2022 году.





Напомним, железнодорожное сообщение между станциями Пермь II и Пермь I было прекращено в январе 2020 года. Предполагалось вместо поездов пустить по участку скоростной трамвай. Позднее власти решили сделать перегон между железнодорожными станциями частью нового проекта «Пермское наземное метро».

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