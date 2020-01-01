Елена Бардукова Представлена новая схема Пермского наземного метро Она может быть реализована уже в начале 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 2 ноября, на заседании правительства Прикамья руководитель Свердловской железной дороги Иван Колесников представил присутствующим схему Пермского наземного метро.

По словам Ивана Колесникова, «примером развития стали решения, реализованные в Москве, которые предполагают реализацию как кольцевого движения, так и диаметрального».

Соответственно, и в Прикамье предлагается организовать Пермское центральное кольцо и три диаметра по напралениям Краснокамск — Голованово, Оверята — Ферма и Ферма — Левшино.

На всех маршрутах будет использоваться один вид подвижного состава (электропоезда «Ласточка»), единая инфраструктура и внутригородской тариф. Также предусмотрена возможность пересадки пассажиров на другие вида общественного транспорта Перми. С реализацией проекта объём потенциального пассажиропотока может достичь 20 тыс. человек в сутки.

Иван Колесников сообщил также, что АО «РЖД» «в конце 2021 — начале 2021 года в состоянии реализовать эту схему», и добавил, что центральным аппаратом общества «принято положительное решение о выделении Пермскому краю шести «Ласточек» дополнительно.

Добавим, ранее сообщалось, что общая стоимость строительства Пермского наземного метро составляет 38 млрд руб. Один из источников финансирования — инфраструктурный кредит из федерального бюджета.

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