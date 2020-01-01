Елена Бардукова Транспортно-пересадочный узел «Пермь-II» планируется построить в 2024 году В настоящее время идёт проектирование объекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Согласованные архитектурные решения транспортно-пересадочного узла Пермь II (ТПУ)

permkrai.ru

Во вторник, 2 ноября, на заседании правительства Пермского края министр транспорта региона Андрей Алякринский рассказал о планах властей по строительству транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь-II».

Строительство узла будет осуществлено в рамках реализации первого этапа проекта «Компактный город», предполагающего создание кольцевого маршрута, связывающего правый и левый берега Перми.

Согласно проекту, будет реконструирован существующий железнодорожный вокзал и возведён автобусный терминал со стороны строящейся ул. Строителей.

— Также предусмотрено строительство высоких посадочных платформ, благоустройство прилегающих территорий, привязка железнодорожных перевозок к общественным видам транспорта. Пересадка на другие виды транспорта будет организована так, чтобы пассажирам не приходилось выходить на улицу, — пояснил Андрей Алякринский.

В настоящее время ОА «РЖД» ведёт проектирование объекта, его архитектурное решение на уровне Пермского края уже одобрено. Строительно-монтажные работы запланированы на 2023-2024 годы.

Добавим, ранее разработка проекта и получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» было запланировано на III квартал 2021 года, возведение ТПУ «Пермь-II» — на 2023 год. Объём инвестиций в проект РЖД оценило в 2,6 млрд руб.

Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минтрансе, объект включён в инвестиционную программу РЖД, отсюда — и перенос сроков проектирования и строительства.

Планируется, что с возведением ТПУ пассажиропоток вырастет до 4,43 млн человек в год.

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