Предполагаемая стоимость реконструкции вокзала Пермь II снижена более чем в три раза Два года назад РЖД оценивала затраты в 9 млрд руб., сейчас — в 2,6 млрд Поделиться Поделиться Твитнуть

ТПУ Пермь-II. Презентация минтранса 2019 года

АО «РЖД» пересмотрело объём инвестиций на реализацию проекта транспортно-пересадочного узла Пермь II в сторону снижения затрат. Это подтвердили в региональном минтрансе.

«В настоящее время подготовлена концепция (предпроект) реконструкции вокзального комплекса Пермь II, которая одобрена руководителем РЖД, с предварительной предельной стоимостью 2,6 млрд руб.», — прокомментировали ситуацию в минтрансе.

Напомним, в январе 2018 года на заседании комитета по развитию инфраструктуры Заксобрания Прикамья тогда министр транспорта региона Николай Уханов озвучивал сумму в 9 млрд руб.

В минтрансе отмечают, что снижение объёмов финансирования — временная мера, которая «связана со сложной экономической ситуацией в стране, в том числе из-за пандемии COVID-19».

Плановый срок разработки проекта и получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» — III квартал 2021 года. Порядок и срок его реализации будут определены после получения положительного заключения экспертизы и утверждения проекта в АО «РЖД». Завершение строительства и ввод объекта «ТПУ Пермь II» в эксплуатацию намечены на 2023 год.

Отметим, ранее власти анонсировали реализацию проекта в 2022 году.

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