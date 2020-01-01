Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Знакомство с Мариусом Стравинским откладывается Зато можно будет услышать больше произведений Игоря Стравинского Поделиться Поделиться Твитнуть

Мариус Стравинский

Возобновлённый балет Иржи Килиана на музыку Игоря Стравинского «Свадебка» (12+) в Пермском театре оперы и балета в премьерные дни — 18, 19 и 20 февраля — пройдёт под фонограмму. Это связано с болезнью артистов хора и оперной труппы; по словам представителя театра, «сейчас там просто некому репетировать». Для того чтобы не отменять премьеру, решено было музыкальное сопровождение дать в записи. Это значит, что дирижёр Мариус Стравинский в Пермь пока не приедет. Руководство театра надеется, что знакомство состоится на следующем показе «Свадебки» — в июне.

Чтобы хотя бы отчасти компенсировать обманутые ожидания публики, камерный оркестр театра подготовил концерт (6+), который не был заявлен в афише февраля. В программе: знаменитый Concerto Grosso №1 Альфреда Шнитке, Концерт для альта и струнных Роберто Ди Марино (первое исполнение в Перми) и «Базельский» концерт Игоря Стравинского.

Солисты — Елена Райс (скрипка), Марк Зингер (скрипка) и Максим Новиков (альт), дирижёр Владимир Ткаченко; у зрителей наконец-то будет возможность увидеть штатного дирижёра Пермской оперы не во время репертуарного спектакля, а на концерте.

Концерт камерного оркестра Пермской оперы состоится 21 февраля в частной филармонии «Триумф». Для зрителей, купивших билеты на «Свадебку», доступны билеты на концерт по специальной цене 100 руб. Чтобы получить промокод на скидку, надо показать билеты на «Свадебку» в кассе театра или прислать фото билетов в «личку» соцсетей театра или на электронную почту.

Напомним: после увольнения в январе 2021 года главного дирижёра Пермского театра оперы и балета Артёма Абашева руководство театра приняло решение приглашать на премьеры, концерты и другие события разных дирижёров; кто-то из них получит предложение стать новым музыкальным руководителем театра. Его имя будет названо до конца сезона.

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