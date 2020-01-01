Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стравинского продирижирует Стравинский За дирижёрский пульт на премьере возобновлённого балета «Свадебка» встанет родственник композитора Поделиться Поделиться Твитнуть

Мариус Стравинский

Первой премьерой 2022 года в Пермском театре оперы и балета будет возобновление вечера одноактных балетов (12+), состоящего из «Свадебки» Иржи Килиана на музыку Игоря Стравинского и The Second Detail Уильяма Форсайта. Премьерные показы пройдут 18, 19 и 20 февраля.

Первый балет будет исполняться под живую музыку: произведение Стравинского написано для весьма непростого состава — хор, четыре певца-солиста, четыре фортепиано и ударные. Музыкальным руководителем возобновления стал Мариус Стравинский — дирижёр из Великобритании и внучатый племянник композитора. Он же будет дирижировать на премьере.

Как значится на официальном сайте композитора, Мариус Стравинский родился в 1979 году в Алма-Ате. До девяти лет получал начальное образование по классу скрипки в Центральной музыкальной школе в Москве, после чего эмигрировал с родителями в Англию, где продолжил обучение в Школе Иегуди Менухина и в Итонском колледже. В 13 лет после знакомства с Марисом Янсонсом Стравинский увлекся дирижированием. Сам Марис Янсонс, по словам обиженного Мариуса, никакого таланта в мальчике не разглядел, о чем и сообщил напрямую его матери, Элеоноре Накипбековой. Однако маэстро Янсонса не послушали, и родители отдали Мариуса на скрипичный факультет Академии музыки в Лондоне. На дирижёрском факультете Мариус Стравинский не учился, он изучал дирижирование на мастер-классах Кеннета Кислера, а также в Москве у Владимира Понькина.

Дирижёр сотрудничает с Берлинским государственным балетом, Мариинским театром, Михайловским театром. С концертными программами выступает с ГАСО им. Светланова, Российским национальным оркестром, Миланским симфоническим оркестром им. Джузеппе Верди и симфоническим оркестром Берлинской государственной капеллы.

Более подробно о планах пермских театров в наступившем году читайте в «Новом компаньоне» 25 января.

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