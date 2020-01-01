Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Программным директором Пермского театра оперы и балета назначен Дмитрий Ренанский Ранее он занимал должность советника гендиректора театра Поделиться Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

С января 2022 года Пермский театр оперы и балета работает по новому штатному расписанию: в нём появилась ранее никогда не существовавшая должность программного директора. Сегодня, 1 февраля, контракт на эту должность подписал Дмитрий Ренанский, который с ноября 2019 года работал в театре в качестве советника генерального директора.

По словам самого Ренанского, смена статуса для него ничего принципиально не меняет: он по-прежнему будет заниматься стратегическим планированием оперного репертуара и переговорами с постановщиками.





С уходом главного дирижёра Артёма Абашева программный директор занялся ещё и планированием концертного репертуара и приглашением новых солистов и дирижёров, в том числе переговорами с кандидатами на должность главного дирижёра. Кроме того, в функционал программного директора входит координирование пиар-кампаний к каждому новому проекту театра.





Интервью с Дмитрием Ренанским читайте в «Новом компаньоне» 8 февраля.

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