Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Архитектор нового здания Пермской галереи готов заняться её интерьерами Сергей Чобан предлагает выполнить новый этап работы в рамках действующего договора Поделиться Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

Как уже сообщал «Новый компаньон», на встрече губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и председателя оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми, вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко прозвучала информация о том, что проект нового здания Пермской художественной галереи претерпит изменения, связанные с близостью действующей железной дороги.

Автор архитектурного проекта здания Сергей Чобан по этому поводу сообщил нам, что все изменения, которые вносит в проект подрядчик – компания «ЛимакМаращСтрой» – с ним согласуются и в настоящий момент все спорные вопросы сняты. Напомним, для усиления конструкции подрядчик предлагал добавить несущие элементы в виде колонн, часть из которых изменила бы внешний облик здания; однако сейчас усиление скажется лишь на внутренней планировке. «Не могу назвать ни одного изменения, которое исказило бы проект, – говорит Сергей Чобан. – Всё, на чём мы настаивали, было сделано».

Несущие конструкции, которые намерен добавить «ЛимакМаращСтрой», – это колонны внутри здания, которые будут учтены при формировании музейной экспозиции.

Сейчас, по мнению автора проекта нового музейного здания, главной проблемой остаётся дизайн интерьеров. Сергей Чобан считает, что дизайн-проект, который представила индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга Анна Окатова, «не выдерживает вообще никакой критики, он ниже критики». Архитектор обращает внимание на то, что здание художественного музея будет абсолютно прозрачным, «в нём нет фасада и того, что за фасадом», поэтому интерьер и экстерьер должны быть эстетическим единством, выдержанным в одном стилистическом ключе.

В связи с этим глава бюро SPEECH направил в министерство строительства Пермского края письмо с предложением принять участие в разработке интерьера. Чобан готов это сделать бесплатно, в рамках уже существующего договора об авторском надзоре за строительством. Он уверен, что делать это надо незамедлительно, поскольку стройка продвигается и вот-вот нужно будет закупать материал для полов, перил и других деталей интерьера, которые будут видны снаружи через остекление фасада.

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян сообщила, что, если предложение Чобана будет принято министерством, галерея будет это приветствовать.

Как мы уже сообщали ранее, руководство Пермской галереи направило Анне Окатовой отказ от выполненного ею дизайн-проекта экспозиции и готово мотивировать свой отказ в антимонопольной службе.

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