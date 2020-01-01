Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новое здание Пермской художественной галереи станет «сильнее» на 200 колонн Усиление несущих конструкций не скажется на сроках строительства Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Москве 6 августа прошло совещание по изменению проекта нового здания Пермской художественной галереи, которое возводится на территории «Завода Шпагина». В совещании приняли участие представители подрядчика — ООО «ЛимакМаращСтрой» — и автор архитектурного проекта Сергей Чобан (бюро SPEECH). Темой для разговора стала необходимость усиления несущих конструкций будущего здания.

О том, что проект придётся дорабатывать, стало известно из интервью директора галереи Юлии Тавризян изданию «Артгид».

«…Оказалось, что реализовать проект SPEECH в конкретные строки и за имеющиеся деньги невозможно. Сейчас подрядчик пытается приспособить проект к конкретным условиям. Например, SPEECH делал проект без учёта железной дороги, которая проходит недалеко от территории «Завода Шпагина», — сообщила директор музея.

Как выяснилось, попытка «приспособления проекта к конкретным условиям» предполагает добавить к несущим конструкциям около 200 дополнительных опор. По предложению подрядчика опоры должны укрепить не только несущие стены, но и перегородки внутри экспозиционных помещений, что сделает их тоже несущими и, следовательно, лишит музей возможности изменять конфигурацию выставочных залов.

Сергей Чобан усмотрел в предлагаемых изменениях нарушение архитектурной концепции и выразил своё несогласие с новым проектом. Именно эти разногласия и стали поводом для встречи 6 августа.

Как сообщил Чобан «Новому компаньону», встреча прошла конструктивно, было достигнуто компромиссное решение. С дополнительными опорами в перегородках пришлось согласиться, но архитектор решительно возразил против возведения колонн под консолями и парадной лестницей. Эти элементы Чобан назвал «важными фотографическими точками» и категорически не согласился с изменениями их внешнего вида. Подрядчику пришлось согласиться, поскольку внешний вид фасада это предмет авторского права и проект уже был утверждён Государственной экспертизой.

Как пояснили в министерстве строительства Пермского края и подтвердили в краевом минкульте, изменение проекта не повлечёт за собой продления сроков строительства или его удорожания: подобные изменения уже заложены в договоре с подрядчиком.

Сергей Чобан в свою очередь сообщил, что намерен осуществлять авторское сопровождение за процессом строительства.

Напомним, на стройплощадке подрядчик уже приступил к демонтажу неиспользуемых хозяйственных объектов. Новое здание Пермской художественной галереи должны ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

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