Анна Брюханова На месте строительства новой художественной галереи снесли первое здание Всего демонтируют четыре объекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Строительство будущей галереи

permkrai.ru

Подрядчик приступил к демонтажу неиспользуемых хозяйственных объектов на стройплощадке нового здания Пермской художественной галереи, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В техзадании сказано, что снести необходимо четыре строения, столько же будут реконструированы для дальнейшего использования как часть музейного комплекса. Напомним, что строительные работы ведутся на территории «Завода Шпагина» по адресу ул. Советская, 1.

После завершения строительства на месте обозначенных строений расположатся мастерские, лекционная аудитория, детская зона, а также администрация галереи.

Напомним, что контракт на разработку рабочей документации и ведение строительно-монтажных работ на объекте был заключён в марте 2021 года. Подрядчик — ООО «ЛимакМаращСтрой». Цена контракта составила 4,2 млрд руб.

Площадь нового строения галереи составит 21,6 тыс. кв. м, что в семь раз больше площади Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Новое здание Пермской художественной галереи должны ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

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