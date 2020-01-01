Проект строительства Пермской художественной галереи меняют из-за железной дороги Переезд реставрационных мастерских в здание на ул. Окулова должен завершиться в конце марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Макет новой художественной галереи в Перми

Елена Синица

«Новый компаньон»

Генеральный подрядчик строительства нового здания Пермской художественной галереи ООО «ЛимакМаращСтрой» корректирует проектно-сметную документацию. Изменения призваны учесть расположенный в непосредственной близости действующий железнодорожный перегон Пермь I — Мотовилиха. Об этом на встрече с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как передаёт пресс-служба краевого правительства, в рамках встречи обсуждался план-график строительства музея, а также перемещения экспонатов и мастерских в другое здание.

Чернышенко напомнил, что в декабре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернатору лично контролировать переезд пермской галереи, чтобы уже в апреле 2022 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе (тас сейчас располагается музей) могла состояться первая церковная служба.

Дмитрий Махонин отметил, что переезд реставрационных мастерских и перемещение части фондов в помещения на ул. Окулова уже начались и закончатся к концу марта.

Напомним, строительство нового здания Пермской художественной галереи планируется завершить в 2023 году.

Напомним, строительство музея оценивается в настоящий момент в 6,4 млрд руб. Ранее затраты на музей предполагались в размере 4,2 млрд руб. — на такую сумму был заключён контракт с ООО «ЛимакМаращСтрой».

Правительство РФ выделит на строительство галереи в Перми 1,75 млрд руб.

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