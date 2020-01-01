Елена Синица Строительство новой художественной галереи в Перми подорожало до 6,4 млрд руб. Ранее все затраты на музей оценивались в 5,2 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

макет новой Художественной галереи в Перми

Елена Синица

«Новый компаньон»

Строительство нового здания Пермской художественной галереи оценивается в настоящий момент в 6,4 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время визита в галерею премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Ранее затраты на музей вместе с оснащением оценивались в 5,2 млрд, из них 4,2 млрд — контракт на разработку рабочей документации и ведение строительно-монтажных работ подрядчиком ООО «ЛимакМаращСтрой».

Правительство РФ выделит на строительство галереи в Перми 1,75 млрд руб.

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