Мария Сыропятова Землю под жилую застройку на Вышке-2 продали за 59,5 млн рублей Стоимость земельного участка упала в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Земельный участок под многоквартирную застройку в микрорайоне Вышка-II в Перми был продан за 59,5 млн руб. По данным ЕФРСБ, его площадь составляет 29,8 тыс. кв. м. В лот также вошёл объект незавершённого строительства в 1 тыс. кв. м. по адресу ул. Кирпичная, 1.

Это непрофильное имущество ПАО «Мотовилихинские заводы» было продано с торгов в рамках процедуры банкротства предприятия. При этом первоначальная стоимость земельного участка составляла 132,1 млн руб., что более чем в два раза выше его окончательной стоимости на торгах.

Согласно протоколу, на торги по этому лоту было подано две заявки, от ПЗСП и предпринимателя Владимира Мехоношина. В итоге победителем торгов был признан Владимир Мехоношин, предложивший наибольшую цену за земельный участок. По остальным четырём лотам аукцион признан несостоявшимся, поскольку на них не было подано ни одной заявки. Среди них — комплекс зданий и сооружений фасонного-стального литья, объект незавершённого строительства литейного комплекса фасонного стального литья, административно-бытовой комплекс КФСЛ, а также земельные участки под шлакоотвал.

Напомним, что первоначально общая стоимость этого имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» была определена в 520 млн руб. Аукцион на него несколько раз был признан несостоявшимся в связи с отсутствием желающих приобрести имущество завода. В рамках банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы» продаётся непрофильное имущество предприятия.

В конце 2021 года в краевую собственность перешёл УДС «Молот». Также на торги может быть выставлен ещё один непрофильный актив — музей «Мотовилихинских заводов». В мае 2021 года стало известно о переговорах по поводу покупки музея в краевую собственность. Тогда источник «Нового компаньона» подтвердил, что музей планируют выставить на торги единым лотом.

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