Мария Сыропятова «Арсенал-регион», охранявший ПГНИУ во время стрельбы, оштрафован на 100 тыс. рублей После массового убийства в работе ЧОП выявили нарушения Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО ЧОП «Арсенал-регион» должно будет выплатить штраф в размере 100 тыс. руб. за нарушение требований и условий, предусмотренных лицензией на частную охранную деятельность.

Согласно решению Арбитражного суда Пермского края, «Арсенал-регион» привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ по нескольким эпизодам. Среди них — случай реагирования на тревожную кнопку сотрудником без шлема и бронежилета при отсутствии регистрации его личной карточки как охранника (он официально работал в ЧОП водителем). Также у 11 сотрудников охранного предприятия отсутствовали зарегистрированные в органах внутренних дел личные карточки. Кроме того, на форме многих охранников отсутствовали знаки различия.

Все эти нарушения были выявлены во время проверки, проведённой прокуратурой Индустриального района, а также зафиксированы в рапорте инспектора Управления Росгвардии по Пермскому краю.

Внеплановая проверка проводилась по специальному распоряжению Росгвардии от 21 сентября 2021 года после трагедии в Пермском классическом университете.

В суде представитель ООО ЧОП «Арсенал-регион» пытался доказать, что фактически проверка не проводилась. В том числе представил рапорты сотрудников, совершивших правонарушения. Однако суд во внимание их не принял, поскольку «представленные ответчиком рапорты составлены после дачи представленных объяснений».

Напомним, что ещё один иск Росгвардии к ООО ЧОП «Арсенал-регион» был отклонён, поскольку охранная организация уже была привлечена к ответственности за нарушения (по нему компании грозил штраф до 40 тыс. руб.).

Ещё по одному иску ООО ЧОП «Арсенал-регион» было выписано предупреждение.

Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров вошёл на территорию ПГНИУ с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на пути. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали.

В начале декабря Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения арестованному стрелку. Он останется под арестом до 20 февраля 2022 года.

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