Правительство РФ выделяет 1 млрд руб. на строительство инфекционной больницы в Перми Также кабмин профинансирует завершение переселения жителей Березников Поделиться Поделиться Твитнуть

Макет новой инфекционной больницы в Перми

Федеральный центр поможет Пермскому краю построить новую инфекционную больницу. На эти цели кабмин выделит 1 млрд руб. Такое поручение по итогам рабочей поездки в регион 9 декабря дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Посещая Пермь, Мишустин ознакомился с проектом новой инфекционной больницы, рассчитанной на 230 коек, и пообещал предоставить региону дополнительное финансирование на строительство объекта. Лечебное учреждение должны построить к 2023 году.

Также региону до 15 февраля из резервного фонда правительства выделяется 200 млн руб. на закупку медоборудования для Пермского перинатального центра.

Федерация подтвердила намерение выделить 1,75 млрд руб. на строительство современного здания для художественной галереи. Вопрос финансового обеспечения проекта до 28 апреля 2022 года должны проработать минфин, минкультуры и правительство Пермского края.

Кроме того, федеральный центр выделит региону необходимое финансирование для завершения в 2022 году переселения жителей города Березники из аварийного жилья, признанного таковым в результате техногенной катастрофы на руднике «Уралкалия» в 2006 году.

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