Михаил Мишустин пообещал финансовую помощь новой краевой инфекционной больнице При этом территория старых корпусов инфекционки может отойти другому лечебному учреждению Поделиться Поделиться Твитнуть

Михаилу Мишустину показали макет новой инфекционной больницы в Перми

Сегодня, 9 декабря, председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках визита в Пермь ознакомился с текущим состоянием Пермской краевой клинической инфекционной больницы. Также премьер-министр совместно с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, главой Минздрава РФ Валерием Мурашко и другими членами федерального правительства обсудил перспективы её развития.

Дмитрий Махонин рассказал, что краевыми властями разработан проект строительства нового корпуса инфекционной больницы на ул. Леонова, 84 в Индустриальном районе Перми. Мощность учреждения составит 232 койки. В нём разместятся диагностическое и лечебные отделения, а также кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета.

«Это позволит оказывать современную профильную медицинскую помощь жителям всего Пермского края, — сообщил Махонин. — В настоящее время уже определён подрядчик, который будет заниматься проектированием и строительством на всех этапах, что позволит реализовать проект в короткие сроки. Строительные работы планируется начать в 2022 году».

Частично проект обеспечен финансированием, добавил губернатор, но для завершения всех работ в срок (объект должен быть сдан в сентябре 2023 года) необходимо в том числе федеральное софинансирование в размере 1 млрд руб.

Михаил Мишустин пообещал оказать поддержку проекту создания инфекционной больницы в регионе.

«Я думаю, мы совместными усилиями всё сделаем для того, чтобы эта замечательно спроектированная больница воплотилась здесь и могла наконец оказывать на высоком уровне услуги», — сказал премьер-министр.

Кроме того, председатель правительства РФ подчеркнул, что территория, где сейчас находятся устаревшие корпуса инфекционного стационара, должна быть перепрофилирована под нужды расположенной рядом Пермской краевой клинической больницы.

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