Из федерального бюджета будут выделены средства на завершение переселения жителей Березников Все проживающие в зоне техногенных провалов должны получить квартиры в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

ЖК «Любимов»

Константин Долгановский

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным 9 декабря сообщил о выделении региону средств на завершение переселения жителей Березников.

Помощь будет оказана при условии, если регион гарантирует целевое использование средств.

«Президент России дал поручение расселить жителей из аварийных домов. Оно ещё не до конца выполнено, люди ждут — конечно, затягивать нельзя. Мы окажем необходимое содействие, будет выделено нужное финансирование, но при гарантии целевого использования этих средств. Все мероприятия по расселению должны быть завершены уже в 2022 году», — заявил Михаил Мишустин.

Напомним, для расселения березниковцев, чьи дома оказались в зоне техногенной аварии, в правобережной части города строится новый микрорайон Любимов. Как сообщили в КРПК, там уже возведено и сдано 16 домов, завершается строительство ещё 13 объектов. Всего в новый жилой комплекс переехало около 8 тыс. человек.





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