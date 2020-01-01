Пермский перинатальный центр получит новое оборудование На его покупку из федерального бюджета выделят 200 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В ходе совещания 9 декабря в Перми, посвященному проблемам здравоохранения, председателю правительства РФ Михаила Мишустину была представлена работа и оснащение краевого перинатального центра.

За десятилетие интенсивной работы его оборудование износилось и сейчас больница нуждается в том числе в аппаратах ИВЛ, транспортных инкубаторах и аппаратах ультразвуковой диагностики.

«Вопрос будет решен, даже не сомневайтесь в этом. Это очень важно», — заявил Михаил Мишустин.

В следующем году медучрждению из федерального бюджета направят порядка 200 млн руб. на приобретение современного оборудования.

Сегодня же Михаил Мишустин пообещал финансовую помощь новой краевой инфекционной больнице.





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