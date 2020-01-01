У пермского Театра-Театра сносят торговые павильоны Освободившиеся участки планируется сделать частью благоустроенного городского пространства Поделиться Поделиться Твитнуть

снос павильонов на ул. Ленина

Администрация Перми

В Перми начался снос торговых павильонов по адресу ул. Ленина, 84а. Ранее эти торговые объекты и земля под ними были изъяты для муниципальных нужд. Всем владельцам выплачены компенсации.

Как сообщили в мэрии, освободившиеся участки планируется сделать частью городского пространства. Они могут быть использованы для размещения элементов благоустройства или реорганизации улично-дорожной сети.

Напомним, процедура изъятия земельных участков проводится в соответствии с проектами планировки и межевания Ленинского, Дзержинского и Свердловского районов, утверждёнными в октябре 2019 года. Документацией предусмотрено развитие территории центральных улиц города: Комсомольского проспекта, Ленина, Петропавловской, Советской, Крисанова и Островского.

Уже изъято 12 земельных участков: три — на Компросе, 59а, три — на ул. Ленина, 84а, столько же — на ул. Петропавловской, 77, два — на ул. Островского, 93 а также участок на ул. Крисанова, 12б.

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