Мария Сыропятова В центре Перми снесли торговые павильоны, попавшие на видео федерального блогера Демонтаж павильонов был задержан из-за несогласия арендаторов освободить площади Поделиться Поделиться Твитнуть

Снос павильона на Петропавловской

Валерий Рогожников

Администрация Перми демонтировала торговые павильоны на перекрёстке улиц Попова и Петропавловской (юридически это один объект с несколькими адресами: ул. Петропавловская, 77а, 77б и юго-восточнее Петропавловской, 77). Ранее в мэрии поясняли, что планируют на месте этих павильонов обустроить проезд к домам на среднем уровне Слудской горки.

Напомним, что объект на перекрёстке улиц Попова и Петропавловской был выкуплен в муниципальную собственность летом 2020 года. В мэрии Перми подтвердили факт регистрации земельного участка и павильонов в собственность города. Стоимость выкупа объекта у собственников составила 9,7 млн руб. Однако, несмотря на это, некоторые торговые точки продолжили здесь работать. В ноябре 2020 года в администрации Перми пояснили, что демонтаж павильонов задерживается из-за несогласия арендаторов добровольно их покинуть.

Именно эти павильоны в феврале 2020 года попали на видео блогера Ильи Варламова во время интервью с прежним главой Перми Дмитрием Самойловым.

«В наших планах — с этим расстаться», — отметил Самойлов.

В конце апреля в арбитражных судах завершился судебный процесс об изъятии ключей у субарендатора этих павильонов (в законную силу решение суда вступило в конце мая). Сейчас в мэрии пытаются взыскать через арбитражный суд средства «за пользование имуществом» и «процентов за пользование чужими денежными средствами» (иск в арбитраж подан в мае). Общий размер исковых требований — 691,5 тыс. руб.





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