Мария Сыропятова Павильон на углу улиц Петропавловской и Попова в Перми продолжил работу после перехода имущества муниципалитету Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Сервис по аренде самокатов, продуктовый магазин и две точки общественного питания продолжают работать в павильоне на перекрёстке улиц Петропавловской и Попова (юридически он состоит из четырёх объектов), несмотря на то, что это имущество было выкуплено мэрией несколько месяцев назад у предпринимателей, а в конце июля чиновники отчитались о перечислении предпринимателям средств.

Напомним, павильон и земля под ним попали под процедуру изъятия — в октябре 2019 году администрация Перми выпустила соответствующее распоряжение. Планируется, что изъятые земли будут использоваться жителями города. Для этого объекты должны быть снесены, а за счёт земельных участков расширена территория парковок, озеленения или тротуаров.

Всего на выкуп имущества предпринимателей из краевого и городского бюджета планируют потратить 567,5 млн руб.

В администрации Перми подтвердили, что по павильону на перекрёстке Петропавловской и Попова «зарегистрировано право собственности муниципального образования город Пермь». При этом центральная часть павильона передана в управление МКУ «Содержание муниципального имущества», а по остальным частям, расположенным на ул.Петропавловская, 77б, 77а (именно в них ведётся торговля) пока договор не заключён.

Это, как пояснил «Новому компаньону» неофициально источник в мэрии — главная причина, которая не позволяет приступить к сносу всего объекта. Решение об этом находится в ведении департамента имущественных отношений администрации Перми.

Лилия Ширяева, директор АНО «Союзэкспертиза-Пермь» при Пермской ТПП:

— Не понятно, на каком правовом основании ведётся предпринимательская деятельность. Поскольку регистрация прав на имущество администрацией Перми произведена, то все права на его использование сейчас у мэрии. Теоретически муниципалитет может использовать это имущество до сноса, но тогда должен быть заключён договор на его аренду. А поскольку цель выкупа — снос объектов, то заключение подобного рода договоров может привести к косым взглядам на действия мэрии со стороны предпринимательского сообщества и контролирующих органов.

Источник «Нового компаньона» в мэрии отрицает, что в отношении объектов на улице Петропавловской подобного рода договор существует. Официально в мэрии пояснили, что «в настоящее время проходит процедура согласования распоряжения по включению их в реестр муниципального имущества, состав муниципальной казны и передаче для содержания и обслуживания МКУ «Содержание муниципального имущества». При этом, там обещают, что если «при передаче факт использования будeт установлен», то тогда будут «составлены акты и ограничен доступ».

Другой источник в мэрии также пояснил, что торговля в павильоне на Петропавловской должна быть остановлена до конца этой недели. «В ближайшее время специалисты департамента имущественных отношений заберут ключи у предпринимателей, — отмечает источник. — Планов у администрации Перми по использованию этого павильона нет». По данным источника демонтаж павильона на улице Петропавловской должен будет произведён до конца сентября 2020 года.









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