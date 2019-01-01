Мария Сыропятова Мэрия выкупила несколько земельных участков в центре Перми Они расположены на ул. Николая Островского и Петропавловской Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: 2ГИС

Земельные участки и недвижимость на ул. Николая Островского, 93 и ул. Петропавловской, 77а, 77б и 77 теперь принадлежат администрации Перми. Об этом «Новому компаньону» сообщили в департаменте земельных отношений.

Там также пояснили, что возмещение за это имущество было в полном объёме выплачено предпринимателям по заключённым ранее соглашениям.

Теперь торговые павильоны и здание, расположенные по этим адресам, должны будут снесены, а территория благоустроена. Ранее планировалось, что за счёт этих участков могут быть обустроены парковочные места, тротуары или расширена зона озеленения.

Напомним, в прошлом году городские власти начали процедуру изъятия земель в 12 территориях центральной части Перми (это касается более 60 участков земель и объектов недвижимости на них).

Многие предприниматели были недовольны результатами оценки стоимости участков, проведённой Пермской торгово-промышленной палатой по заказу администрации Перми.

В итоге было заключено только два соглашения — по участкам и объектам на ул. Островского, 93 и на углу ул. Петропавловской и Попова. Некоторые предприниматели, не согласившиеся с изъятием, продолжают оспаривать действия городских властей в судах.

Отказались от своих требований к муниципалитету и согласились с изъятием владельцы участка и торгового центра на ул. Крисанова, 12в.

Разбирательства по цене выкупа соседнего участка и здания на ул. Крисанова, 12б продолжаются в судах.

Дела об оспаривании самого изъятия на ул. Крисанова, 12б и Комсомольском проспекте, 59а были прекращены. Причина — в отказе от исков их инициаторов, предпринимателей Аллы и Елизаветы Кириленко.

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