Стартовала серия публичных слушаний об изменениях планировки территории центра Перми Так администрация города планирует ликвидировать оставшиеся на частных землях НТО

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Администрация Перми вынесла на публичное обсуждение проект планировки 12 территорий в центральной части Перми. Почти во всех случаях это затрагивает интересы владельцев киосков и павильонов, объекты которых могут быт демонтированы, а земли изъяты.

Чиновники аргументируют необходимость изменений улучшением условий проживания граждан и архитектурного облика Перми. Предприниматели, в свою очередь, недовольны предложениями администрации и пытаются бороться с ними, в том числе оспаривая назначение публичных слушаний в судах. Эксперты считают, что если суды встанут на их сторону, то процедуры должны будут начать с самого начала по всему проекту изменений, который предлагает администрация Перми. В этом случае один из механизмов реализации реформы нестационарной торговли в Перми может дать сбой.

В Арбитражном суде Пермского края 16 августа 2019 года приняли иск от предпринимателя Аллы Кириленко, которой принадлежат павильоны у строительного колледжа на Комсомольском проспекте, 59. Заявитель в иске указывает на недочёты проекта, представленного администрацией Перми. Речь идёт об отсутствии полной информации о земельных участках, которые будут подлежать выкупу у предпринимателей. В том числе заявитель указывает на то, что в части документации нет кадастровых номеров, их адресов, их правообладателей, указаний на их точную площадь.

Константин Карпов, представитель предпринимателя Аллы Кириленко:

— Недостатки проекта в том числе касаются границ территории безопасности строительного колледжа. Согласно паспорту безопасности образовательного учреждения, она должна быть. В неё входит и территория, где расположены павильоны моего доверителя. В то время как проект администрации предполагает смещение границы территории общего пользования практически вплотную к зданию и не оставляет для неё места.

В краевом минимуществе, который является собственником здания, от комментариев пока отказались. В ведомстве пояснили, что в настоящее время не привлечены к участию в процессе в Арбитражном суде Пермского края.

В самом строительном колледже ситуацию комментируют осторожно. Там считают, что нужно искать компромисс. В образовательном учреждении указывают на то, что нормативно-правовая база обязывает их установить ограждение. Однако там затрудняются указать конкретное расстояние от фасада здания, на которое оно должно быть установлено.

Спустя несколько дней после подачи иска (21 августа) суд по требованию Аллы Кириленко приостановил действие постановления главы Перми о проведении публичных слушаний (обязательный элемент публичного обсуждения проекта), которые касаются благоустройства площади перед зданием строительного колледжа. По совпадению именно на этот день они и были назначены. Публичные слушания всё-таки были проведены, несмотря на то что неисполнение решения суда является уголовно наказуемым деянием.

В администрации Перми пояснили «Новому компаньону», что определение суда появилось на сайте только 22 августа 2019 года и на момент проведения публичных слушаний там не знали о принятых судом обеспечительных мерах. На этом основании в администрации Перми считают, что мероприятия, проведены «в соответствии с требованиями действующего законодательства». Мэрия собирается обжаловать применение обеспечительных мер по иску предпринимателя.

Кроме того, эксперты также обращают внимание на то, что проведение публичных слушаний в любом случае оставалось возможным (даже если бы в администрации знали об обеспечительных мерах), поскольку, согласно решению Арбитражного суда, действие обеспечительных мер касалось только территории перед строительным колледжем (там располагаются павильоны предпринимателя Аллы Кириленко).

Владимир Халдеев, юрист Пермской ТПП:

— Пока на публичных слушаниях могут обсуждаться вопросы установления границ территории общего пользования, но за исключением реконструкции территории, занимаемой павильонами ИП Кириленко. Всё же остальное может обсуждаться и приниматься к сведению. Пока преждевременно говорить о том, законно или нет сейчас Постановление главы Перми от 26 июля 2019 года №88. До тех пор, пока дело по существу не будет рассмотрено. В случае удовлетворения требований предпринимателя это Постановление главы города Перми от 26 июля 2019 года №88 будет признано недействующим, а на главу города Перми, как на лицо, принявшее незаконное постановление, будет возложена обязанность устранить нарушение прав и законных интересов предпринимателя. Это может быть сделано, например, через учёт требований предпринимателя и внесение изменений в проект администрации и принятие нового постановления. Если же проект поменяют, то все процедуры должны быть проведены с самого начала.

В администрации Перми 21 августа внесли изменения в постановление главы Перми о назначении публичных слушаний. Согласно им, как пояснили «Новому компаньону» в мэрии, «принято решение о продлении сроков размещения проектов планировки» и «проведении дополнительных консультирований и собраний участников публичных слушаний» (они назначены на 16 сентября). Речь идёт о повторных публичных слушаниях по этому же вопросу. В администрации Перми утверждают, что это «решение принято в целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, в отношении которой подготовлены к обсуждению проекты планировки территории и проекты межевания территории».

На самих публичных слушаниях (в одном из трёх мест их проведения, в администрации Свердловского района) проектировщики МКУ «Института территориального планирования» говорили о том, что их предметом является именно изменение границ территории общего пользования или улично-дорожной сети, в то время как остальная «начинка» в рамках проекта носит рекомендательный характер.

Например, проект предусматривает организацию малого общественного пространства перед строительным колледжем или сохранение озеленения перед зданием на Комсомольском проспекте, 59. Однако это только видение муниципальных проектировщиков, в то время как точные проекты конкретной территории будут готовить, скорее всего, другие компании. Такие работы по проектированию администрация Перми заказывает на открытых торгах, а компания-победитель может учитывать или не учитывать то, что было представлено жителям на публичных слушаниях.

В администрации Перми также говорят о том, что с проектами можно ознакомиться до 17 сентября в администрациях Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов Перми. Также там обращают внимание на то, что все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке.

В администрации Перми говорят о том, что документация по планировке территории подготовлена на основании стратегических направлений Генерального плана Перми, содержащих мероприятия по новому строительству и реконструкции улиц центральной части города.

Мария Норова, начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми:

— Проект предполагает создание новых связей с помощью строительства и реконструкции улиц местного значения в пределах существующих кварталов для пешеходного, транспортного и велосипедного движения, устройство квартальных улиц, реконструкцию дорожных объектов, приведение профилей к нормативным параметрам, а также устройство дополнительных полос перед перекрёстками, газонов, стоянок для автомобилей и тротуаров, создание новых общественных пространств. Таким образом, предлагаемые мероприятия создадут более комфортную городскую среду, а это — увеличение пропускной способности улиц, повышение безопасности дорожного движения за счёт реконструкции и создания новых второстепенных проездов на улицах центральной части города, улучшение транспортной связности.